​Кредит без відсотків: як скористатися можливостями, які пропонують міжнародні партнери України?

Втім зараз в Україні працюють програми, які дозволяють повернути частину витрат або навіть користуватися кредитом майже без відсотків. Все завдяки співпраці із європейськими інституціями. Як скористатися цією можливістю?

Але таке обладнання коштує недешево. Повноцінна домашня система може обійтися у сотні тисяч гривень. Через це частина людей відкладає покупку або розглядає кредит.

Після чергових атак на енергосистему все більше українців замислюються про власне резервне живлення вдома. Хтось хоче поставити сонячні панелі, хтось акумулятори чи інвертор, аби не залишатися без світла, інтернету та тепла під час відключень.

Фото: beryslav.rayon.in.ua Встановлення сонячних панелей у Великоолександрівській громаді Бериславського району.

За таким принципом, наприклад, працює програма «ЕнергоГрант», яку запустили ПриватБанк разом із Європейським банком реконструкції та розвитку.

За цією програмою можна взяти кредит на обладнання для енергонезалежності:

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● сонячні панелі;

● акумулятори;

● інвертори;

● теплові насоси;

● системи резервного живлення для дому.

Максимальна сума фінансування — до 1 млн грн. Перший внесок не є обов’язковим.

Крім самого обладнання, можна також профінансувати частину супутніх витрат — наприклад монтаж чи додаткові роботи.

Найголовніше — після встановлення обладнання людина може отримати частину грошей назад.

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Для більшості українців компенсація становить до 15% вартості.

Для ветеранів, переселенців, людей із пошкодженим житлом або мешканців деокупованих територій — до 25%.

Тобто фактично частину кредиту за людину покриває міжнародний партнер.

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Як це працює на практиці

Спочатку людина оформляє кредит у банку. Потім купує і встановлює обладнання. Після цього потрібно надати документи консультантам ЄБРР — це треба зробити протягом дев’яти місяців після отримання кредиту.

Якщо встановлення підтверджують, частину грошей повертають на рахунок у банку. Для цього потрібно мати поточний рахунок або картку в євро у Приват24.

Як правило, документи до ЄБРР подаються безпосередньо клієнтом через спеціальний сайт, створений на замовлення ЄБРР:

Зазвичай це:

акт виконаних робіт або акт введення обладнання в експлуатацію;

рахунки-фактури (інвойси);

платіжні документи, що підтверджують оплату;

фото встановленого обладнання;

інші документи, передбачені умовами конкретної програми.

Якщо це програма компенсації за кредитом через ПриватБанк, то найпростіше уточнити порядок подання у вашого менеджера банку або в координатора програми ЄБРР, вказаного в кредитній документації.

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Є й інший варіант підтримки — державна програма енергонезалежності.

Тут держава компенсує відсотки за кредитом, повністю протягом першого року кредиту і частково на 2-й та третій рік протягом яких вам треба буде сплачувати 5% та 7% річних відповідно. Тобто певний час людина може користуватися коштами фактично без, а надалі з мінімальною переплатою. В окремих випадках держава компенсує ще й частину самого кредиту — приблизно 20–30% залежно від типу обладнання.

Як отримати компенсацію за державною програмою енергонезалежності

Крок 1. Визначте, яке обладнання плануєте придбати

Експерти радять перед оформленням кредиту одразу уточнювати в банку: чи підпадає конкретне обладнання під грантову або державну програму. Бо в результаті різниця у вартості може становити десятки, а інколи й сотні тисяч гривень.

Крок 2. Оформіть кредит у банку

Подайте заявку на кредит для придбання енергонезалежного обладнання.

Крок 3. Придбайте та встановіть обладнання

Є важлива умова: обладнання потрібно не просто купити, а реально встановити. Також треба зберегти всі документи, чеки та акти виконаних робіт. Без цього компенсацію або грант не виплатять.

Обов'язково зберігайте:

договір купівлі;

рахунки та інвойси;

платіжні документи;

акти виконаних робіт або введення в експлуатацію;

інші документи, які підтверджують встановлення обладнання.

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Без цих документів компенсацію можуть не виплатити.

Крок 4. Отримуйте компенсацію від держави

Держава може компенсувати:

відсотки за кредитом (наприклад, у перший рік ставка може становити 0%, у другий — 5%, у третій — 7%);

частину вартості самого обладнання — орієнтовно 20–30%, залежно від типу обладнання та умов програми.

Крок 5. Отримайте кошти на свій рахунок

Після підтвердження виконання всіх умов компенсація надходить на рахунок позичальника.

Чому міжнародні партнери підтримують подібні програми?

Відповідей кілька. По-перше, щоб мобілізувати приватний капітал. Мета ЄБРР і подібних інституцій — зробити так, щоб бізнес і громадяни інвестував власні гроші.

Наприклад, людина інвестує 500 тис. грн, банк кредитує ще 300 тис. грн, компенсація становить 100 тис. грн. У результаті за 100 тисяч гривень підтримки ЄБРР запускає проєкт у кілька разів більшого масштабу. Це називається leverage effect, який допомагає міжнародним партнерам ефективніше підтримувати економіку.

По-друге, часто такі програми прискорюють "зелену" трансформацію. ЄБРР історично дуже багато інвестує в відновлювану енергетику та енергоефективність. Для банку важливо, щоб люди переходили на сучасні енергетичні рішення.

Третє — йдеться про формування ринку. Без компенсації більшість людей просто не купили б таке обладнання. Наприклад, якщо система коштує 500–700 тис. грн, для більшості сімей це занадто дорого. Компенсація ж стимулює попит і як наслідок сприяє розвитку бізнесу виробники, постачальників, монтажних компаній, сервісних центрів. Тобто створюється цілий новий ринок. І це також величезний вклад в економіку.

Тому від подібних програм виграють усі — у людина, яка отримала кредит, і держава, чия економіка отримала додаткові стимули.