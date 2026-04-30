ПриватБанк та ЄБРР запустять новий механізм розподілу ризиків на €825 млн для підтримки українського бізнесу

ПриватБанк та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали мандатний лист щодо запуску нового непрофінансованого механізму розподілу ризиків загальним обсягом до 825 млн євро.

Інструмент буде спрямований на масштабування кредитування українського приватного сектору, підтримку ліквідності бізнесу та фінансування інвестиційних проєктів.

У межах проєкту ЄБРР надаватиме покриття частини кредитного ризику за новими субкредитами, які ПриватБанк видаватиме українським компаніям.

“Цей інструмент дозволить банку збільшити обсяги кредитування та активніше фінансувати пріоритетні сегменти економіки навіть в умовах воєнних ризиків. Ми дуже цінуємо підтримку ЄБРР для українського бізнесу. За останні роки ця співпраця вже відкрила бізнесу доступ до фінансування на більш ніж мільярд євро. Підписання рекордної угоди нового непрофінансованого механізму розподілу ризиків із ЄБРР ми очікуємо вже протягом наступних місяців”, — зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Очікується, що новий механізм включатиме два ключові напрями фінансування:

до €692 млн — у межах Програми стійкості та засобів існування ЄБРР, спрямованої на фінансування оборотного капіталу та інвестиційних потреб підприємств;

до €133 млн — у межах Кредитної лінії EU4Business-ЄБРР, спрямованої на довгострокове інвестиційне фінансування суб’єктів мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Фокус фінансування буде на модернізацію українського бізнесу та його адаптацію до вимог Європейського союзу. При цьому не менше 70% портфеля новостворених кредитів буде спрямовано на “зелені” інвестиції.

Крім доступу до кредитування інвестиційних проєктів підприємства також зможуть отримати інвестиційні заохочення у формі грантів.

Пріоритетна допомога надаватиметься бізнесам, що постраждали від війни, в тому числі компаніям, активи яких були пошкоджені або зруйновані внаслідок війни, підприємствам, що засновані, керуються або працевлаштовують ветеранів, бізнесам, що працевлаштовують ВПО та людей з інвалідністю, а також компаніям, що очолюються жінками або молоддю.

Нагадаємо, упродовж 2025 року 12,1 тисяч клієнтів-суб’єктів малого, мікро і середнього бізнесу отримали кредитів на загальну суму 24,5 млрд грн у межах програм міжнародної підтримки кредитування, які ПриватБанк запустив спільно з різними міжнародними фінансовими інституціями за підтримки різних донорів.