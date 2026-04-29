Свириденко: уряд продовжив дію тарифу на електрику для населення до кінця жовтня

Для будинків з електроопаленням у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф на електрику.

Кабінет міністрів України подовжив дію тарифу на електрику (4,32 грн за кВт-год) для населення до 31 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд продовжив дію чинного тарифу для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року – 4,32 грн за кВт⋅год. Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін", – ідеться у повідомленні.

Свириденко додає, що для будинків та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирних будинків, які не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання, у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна — 4,32 грн за кВт⋅год.