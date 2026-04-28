Україна взяла участь у Саміті Трьох морів та запропонувала важливі ініціативи

Серед них: створення потужностей для зворотного потоку газу в Україні.

Україна взяла участь у Саміті Ініціативи Трьох морів у Хорватії, де обговорили і конкретні проекти щодо нашої країни.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

"Найперше — безпека і оборона. Тут українці пишуть нові правила сучасної війни. Ефективне застосування українських морських дронів разом із підтримкою партнерів уможливили безпечну навігацію в морі та роботу українського зернового коридору, важливого для глобальної продовольчої безпеки", - заявила Свириденко.

Країни працюватимуть над диверсифікацією маршрутів енерго- та газопостачання, зокрема розвитком Вертикального газового коридору.

У межах Ініціативи Тримор’я Україна запропонувала деякі проекти:

продовження маршруту Via Carpathia від Жешува через Львів до Києва,

продовження Rail2Sea до порту Одеси,

створення спеціальних потужностей для зворотного потоку газу в українські підземні газосховища з інтерконекторів із сусідніми державами.

Юлія Свириденко додала, що в Інвестиційному фонді Тримор’я має бути окреме вікно для українських проєктів. "Очікуємо, що перший пакет фінансування буде відкритий під час майбутнього польського головування. Це дозволить швидше запускати практичні рішення у сфері інфраструктури, логістики та енергетики", - йдеться в її заяві.