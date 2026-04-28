Уряд врегулював будівництво на приаеродромних територіях

Це дозволить розблокувати будівництво поблизу аеродромів без зниження вимог безпеки.

Уряд врегулював будівництво на приаеродромних територіях
Фото: урядовий портал

Уряд впроваджує чіткий механізм врахування обмежень у випадках, коли частина аеродромів не має чинних сертифікатів, а також оновлює порядок взаємодії між органами містобудування, авіації та оборони, повідомляє урядовий портал. 

Ці кроки є частиною комплексної реформи містобудування. Раніше уряд уже ухвалив рішення щодо вдосконалення дозвільних процедур і механізмів оскарження. 

Зокрема, замовники будівництва отримали можливість обирати, де отримувати адміністративні послуги — у місцевих органах або в ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування України), щоб зменшити залежність від одного рішення і пришвидшити процес. 

Також запустили механізм оскарження до ДІАМ відмов у містобудівних умовах: якщо відмова необґрунтована, проєкт більше не блокується і може рухатися далі. Мінрозвитку та Міністерство юстиції вже працюють над законопроєктом, який встановить чіткі строки для оскарження будівельних рішень.

«Уряд продовжує дерегуляцію в інших сферах. Завдання держави — полегшувати життя бізнесу та створювати умови для швидкої відбудови країни», — наголосила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

  • Напередодні віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що уряд ухвалив рішення із дерегуляції у сфері будівництва. Зокрема впроваджуються рамкові угоди, оновлюють підхід до ціноутворення, з’являється механізм оскарження відмов у містобудівних умовах тощо.
