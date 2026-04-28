Уряд врегулював будівництво на приаеродромних територіях

Уряд впроваджує чіткий механізм врахування обмежень у випадках, коли частина аеродромів не має чинних сертифікатів, а також оновлює порядок взаємодії між органами містобудування, авіації та оборони, повідомляє урядовий портал.

Ці кроки є частиною комплексної реформи містобудування. Раніше уряд уже ухвалив рішення щодо вдосконалення дозвільних процедур і механізмів оскарження.

Зокрема, замовники будівництва отримали можливість обирати, де отримувати адміністративні послуги — у місцевих органах або в ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування України), щоб зменшити залежність від одного рішення і пришвидшити процес.

Також запустили механізм оскарження до ДІАМ відмов у містобудівних умовах: якщо відмова необґрунтована, проєкт більше не блокується і може рухатися далі. Мінрозвитку та Міністерство юстиції вже працюють над законопроєктом, який встановить чіткі строки для оскарження будівельних рішень.

«Уряд продовжує дерегуляцію в інших сферах. Завдання держави — полегшувати життя бізнесу та створювати умови для швидкої відбудови країни», — наголосила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.