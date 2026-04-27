У вівторок, 28 квітня, в Україні не прогнозується відключень електроенергії, повідомили в "Укренерго".
"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години з 18:00 до 22:00", – йдеться в повідомленні.
Щоб дізнатись про зміни в енергосистемі чи актуальні графіки відключень – слідкуйте за сторінками обленерго в кожному регіоні.
- Внаслідок російських дронових атак на ранок 27 квітня були знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській і Херсонській областях.