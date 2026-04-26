На Дніпропетровщині понад 160 абонентів знеструмлені через негоду

Через негоду на Дніпропетровщині понад 160 тисяч абонентів знеструмлені у різних районах. Роботи із відновлення ведуться безперервно.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Над відновленням мереж працюють понад 80 бригад, і енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Роботи тривають безперервно.

Також паралельно працюють комунальні служби. Через шквальний вітер в громадах повалені дерева, пошкоджені автівки.

«Непогода триває. Прошу жителів бути обачними. Не підходити до обірваних ліній електропередач та дотримуватися правил безпеки», – написав Ганжа.