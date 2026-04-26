Зеленський відзначив нагородами ліквідаторів аварії на ЧАЕС, рятувальників та працівників станції

Серед нагороджених є люди, які забезпечували роботу станції під час окупації та усували наслідки минулорічного удару російського дрона.

Відзначення державними нагородами до 40-х роковин аварії на ЧАЕС
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 квітня, у 40-ві роковини аварії на Чорнобильській АЕС, відзначив державними нагородами ліквідаторів аварії на ЧАЕС, рятувальників ДСНС та працівників станції, які забезпечували її роботу в умовах окупації у 2022 році й усували наслідки минулорічного удару російського дрона по конфайнменту.

Про це йдеться у пресрелізі Офісу президента. 

Зокрема орден «За заслуги» І ступеня отримав керівник проєктів та програм інженерного центру ЧАЕС Олександр Новіков, який брав участь у стабілізації конструкцій об'єкта «Укриття» для зменшення викиду в навколишнє середовище радіоактивних матеріалів. Роботи проводилися в особливо важких умовах.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримали:

  • Інженер цеху ЧАЕС Олександр Бєлобров, який під час російської окупації станції у 2022 році очолював роботу ремонтної бригади з ліквідації несправностей обладнання та проводив перевірки об’єкта «Укриття» над 4-м енергоблоком.
  • Заступник начальника цеху експлуатації ОУ та НБК ЧАЕС Руслан Гнатчук. Брав участь у ліквідації наслідків влучання російського дрона по конфайнменту в лютому 2025 року. Організовував безпечний підвід води для рятувальників та роботу систем водовідведення у важких погодних умовах.
  • Начальник зміни цеху поводження з радіоактивними відходами ЧАЕС Сергій Гончаров. Під час російської окупації станції у 2022 році організовував безпечну роботу систем водоочищення i сховищ. Працівники цеху налагодили безперебійний процес поводження з радіоактивними відходами у складних умовах.
  • Директор Інституту клінічної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології Анатолій Чумак. Перші два тижні після катастрофи очолював медичну службу в 30-кілометровій зоні. Пізніше брав участь в евакуації та лікуванні постраждалих.

Орден «За мужність» ІІ ступеня отримав електрослюсар цеху теплової автоматики та вимірювань ЧАЕС Василь Сидоренко. 26 квітня 1986 року брав участь у стабілізації 4-го енергоблока та розробляв схему живлення насосів. Ремонтував та обслуговував котли й газотурбінні установки для їх запуску після вимушеної зупинки внаслідок аварії.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені:

  • Полковник внутрішньої служби у відставці Михайло Алєксєєнко. У 1986 році ліквідовував займання в кабельних тунелях Чорнобильської АЕС, яке загрожувало поширенням на третій енергоблок.
  • Начальник відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України Хмельниччини Олександр Колеснік. Учасник ліквідації російського удару дроном по зовнішній обшивці арки конфайнменту ЧАЕС. Виконував аварійно-рятувальні роботи в умовах підвищеного радіаційного фону й за складної погоди.
  • Командир відділення 11-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України Київщини Олександр Комаренко. У 2025 році на висоті 80 метрів ліквідовував наслідки удару російського дрона по арці конфайнменту ЧАЕС. Завдяки його діям не допущено поширення вогню на кабельні шахти, що вели вглиб АЕС. В умовах сильного задимлення та небезпеки руйнування конструкції забезпечив ліквідацію осередків тління у важкодоступних місцях.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджена працівниця відділу Державного спецпідприємства «Чорнобильська АЕС» Наталія Дячук. Це співробітниця їдальні, яка забезпечувала харчування українського персоналу, що його росіяни тримали в заручниках під час окупації в березні-квітні 2022 року. Завдяки її діяльності в умовах обмеженого забезпечення й тиску окупантів понад 200 працівників змогли продовжити роботи в Зоні відчуження.

Фото: Офіс президента
Читайте також
