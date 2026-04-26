Президент Володимир Зеленський пов'язує посилення повітряних ударів росіян по Дніпру та інших містах із відсутністю успіхів на фронті та реакцією на розблокування кредиту від ЄС, за рахунок якого фінансуватимуть озброєння.

Росія готувала наступальні дії наприкінці минулого року і продовжує робити це зараз. Їй потрібно “продавати” щось населенню або підживлювати наративи про те, що вона виграє цю війну, у розмовах зі США, сказав президент на брифінгу в Києві з молодовською колегою Маєю Санду.

Нинішні удари також є продовженням розпочатої взимку кампанії атак по енергетиці, логістиці та інших об'єктах. Зараз Росія кожної атаки б'є по залізниці, логістиці, мостах.

“Це продовження операції, яка була взимку – нанесення ударів по нашій енергетиці. Показуючи, що Україну можна зламати, тому що нема що продавати на полі бою”, – сказав він.

Баланс у цьому році на полі бою – не на користь ворога, додав президент.

“Для нас пріоритет – закінчення війни. І це Росія хоче інформаційно вражати партнерів і таким чином потім тиснути на Україну в тих чи інших форматах. Успіхів немає. Зараз ми розблокували гроші – на мій погляд, це реакція номер один на те, що вони розуміють, що Україна не наодинці”, – сказав президент.

Кредит від Євросоюзу дає змогу фінансувати внутрішнє виробництво озброєння. Хоча за час, поки кредит був заблокований, Україна дещо втратила в виробництві зброї та захисту енергетики, пояснив він.

“Але ми наздоженемо все. І ми вже на непоганому рівні”, – сказав Володимир Зеленський.