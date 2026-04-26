Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
​​Свириденко: для підготовки до зими не вистачає майже 1 млрд доларів

Премʼєрка розповіла про нагальні потреби держави і сподівається на підтримку міжнародних партнерів. 

Юлія Свириденко
У ході підготовки до наступної зими енергокомпанії надіслали заявки до Фонду підтримки енергетики України. У них описали фінансові потреби на відновлення пошкоджених обʼєктів та будівництва нових проєктів. 

Про це під час Третього енергетичного Рамштайну (Ukraine energy coordination group) заявила премʼєр-міністерка  Юлія Свириденко, передає кореспондент Lb.ua.

Урядовиця зазначила, що серед пріоритетів, зокрема, - побудова розподіленої генерації. 

Однак прем’єрка зазначила, що поки що партнери не покрили всі потреби України. 

"Поточні незабезпечені потреби становлять майже 1 млрд доларів, з яких 158 млн доларів припадає на найнагальніші потреби для проведення поточних ремонтних робіт. Ці цифри відображають лише потреби, про які повідомлено через Фонд, і не відображають повного масштабу збитків у енергетичному секторі", - сказала  Свириденко. 

