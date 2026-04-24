Уряд розпочав дерегуляцію будівництва та прискорення відбудови країни

Кабмін також планує дерегуляцію в інших сферах економіки.

Юлія Свириденко
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів ухвалив пакет рішень, спрямованих на спрощення процедур у сфері будівництва та прискорення відбудови країни. 

Про це повідомляє глава уряду Юлія Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, дерегуляція – це відповідь на запит бізнесу щодо зменшення бюрократії та запровадження зрозумілих правил роботи.

Перший етап реформи стосується саме містобудівної сфери.

Уряд запроваджує експериментальний механізм, який дозволить замовникам будівництва самостійно обирати, де отримувати адміністративні послуги – у місцевих органах державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) або в Державна інспекція архітектури та містобудування України.

Очікується, що це створить конкуренцію в системі та скоротить строки отримання необхідних документів.

Також запроваджується можливість оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень. Відтепер такі рішення можна буде оскаржити до ДІАМ.

У разі визнання відмови необґрунтованою, замовник зможе продовжити реалізацію проєкту без затримок, дотримуючись вимог містобудівної документації.

Окремо уряд доручив Міністерству розвитку громад та територій і Міністерству юстиції підготувати законопроєкт, який встановить чіткі строки для розгляду скарг у сфері будівництва.

За словами очільниці уряду, ці рішення є частиною ширшої реформи містобудування. Наступним етапом мають стати законодавчі зміни, зокрема щодо просторового планування громад та забезпечення правової визначеності у галузі.

Уряд також планує продовжити дерегуляцію в інших сферах економіки.

"Завдання держави – полегшувати життя бізнесу та створювати умови для швидкої відбудови країни", – підсумувала Свириденко.

