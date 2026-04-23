Шмигаль: Україна планує наростити потужність АЕС до 25 ГВт

Окрему увагу приділять Хмельницькій АЕС.

міністр енергетики Денис Шмигаль
Фото: detector.media

Україна планує збільшити потужність атомної генерації до 25 ГВт до 2050 року. 

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі з наглядовою радою «Енергоатому». 

За його словами, хочуть, зокрема, добудувати два енергоблоки на Хмельницькій АЕС.

«Одне з ключових завдань – нарощування потужностей атомної генерації, яка буде основою нової енергетичної архітектури України. Наша амбіція – 25 ГВт номінальної потужності атомної генерації до 2050 року. На порядку денному – завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. У перспективі – зведення 5-го і 6-го енергоблоків ХАЕС», - сказав Шмигаль.

Міністр додав, що Україна прагне побудувати повний вертикально інтегрований цикл: від видобутку урану та виробництва власного ядерного палива до зберігання відпрацьованих відходів. Важливим етапом цього процесу стане приєднання підприємства «СхідГЗК» до «Енергоатому», відповідний законопроєкт уже перебуває у Верховній Раді.

Також під час зустрічі обговорили фінансовий стан Укренерго і проведення аудиту її діяльності. 

