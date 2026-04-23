Греція приєднається до угоди про створення Спеціального трибуналу для Росії

Греція стала 22-ю державою, яка офіційно повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
За словами Сибіги, підтримка з боку міжнародних партнерів постійно зростає, і це дозволяє впевненіше рухатися до притягнення винних до відповідальності.
«Справедливість неминуча. Ми дякуємо нашим грецьким партнерам за підтримку зусиль щодо притягнення до відповідальності і закликаємо всі держави наслідувати їх приклад і повідомити Раду Європи про свій намір приєднатися до угоди», - написав міністр у соцмережі Х.
- Того ж дня стало відомо, що Фінляндія приєдналася до угоди для запуску спецтрибуналу.
- Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- Наприкінці 2025 року Нідерланди підтвердили готовність прийняти Трибунал.
- Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення Спецтрибуналу.
- Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення такого органу. А у червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.
- Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу. Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.
- За словами Мудрої, залишилося формально ухвалити і ввести в дію Розширену часткову угоду, завершити формування фінансової бази, підписати повноцінну угоду з Нідерландами щодо розміщення Спецтрибуналу, сформувати roster суддів, обрати прокурора, ухвалити процесуальні правила і розгорнути повну судову структуру.