Віцеспікер парламенту Ірану Хамідреза Хаджі Бабаї заявив, що перші кошти від зборів з суден, що проходять через Ормузьку протоку, надійшли на рахунок Центрального банку.

Про це повідомляє BBC.

Згідно з повідомленням інформаційного агентства Tasnim, він не надав додаткових подробиць про те, як збиралися ці доходи або хто їх сплачував.

До чинного припинення вогню Тегеран заявляв, що дозволяв прохід лише суднам країн, які називав “дружніми”. Також велися переговори про стягнення зборів із суден, що проходять через протоку.

Але тоді роз’яснень щодо розміру плати або самих фактів її стягнення не було. Наприклад, ще наприкінці березня посольство Ірану в Індії заперечило заяви про те, що Тегеран стягує з суден 2 мільйони доларів за прохід.

Сьогодні інший високопоставлений іранський депутат, Аліреза Салімі, сказав Tasnim, що Іран почав стягувати плату за прохід через Ормузьку протоку.

За його словами, сума залежить від типу вантажу, його обсягу та рівня ризику, а правила нарахування визначає іранська сторона.