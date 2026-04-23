Тегеран отримав перші гроші за прохід суден через Ормузьку протоку, – віцеспікер парламенту Ірану

Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Віцеспікер парламенту Ірану Хамідреза Хаджі Бабаї заявив, що перші кошти від зборів з суден, що проходять через Ормузьку протоку, надійшли на рахунок Центрального банку.

Про це повідомляє BBC.

Згідно з повідомленням інформаційного агентства Tasnim, він не надав додаткових подробиць про те, як збиралися ці доходи або хто їх сплачував. 

До чинного припинення вогню Тегеран заявляв, що дозволяв прохід лише суднам країн, які називав “дружніми”. Також велися переговори про стягнення зборів із суден, що проходять через протоку.

Але тоді роз’яснень щодо розміру плати або самих фактів її стягнення не було. Наприклад, ще наприкінці березня посольство Ірану в Індії заперечило заяви про те, що Тегеран стягує з суден 2 мільйони доларів за прохід.

Сьогодні інший високопоставлений іранський депутат, Аліреза Салімі, сказав Tasnim, що Іран почав стягувати плату за прохід через Ормузьку протоку.

За його словами, сума залежить від типу вантажу, його обсягу та рівня ризику, а правила нарахування визначає іранська сторона.

  • Раніше президент США Дональд Трамп погрожував суднам, які сплачуватимуть Ірану за прохід протокою.
  • Військові США перехопили щонайменше три танкери під іранським прапором в азійських водах і відвели їх від районів поблизу Індії, Малайзії та Шрі-Ланки.
  • Нещодавно Центральне командування США на Близькому Сході заявило про повне блокування морської торгівлі Ірану у результаті американської блокади.
