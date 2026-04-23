Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Світ

Через війну в Ірані ціни на проходження Панамського каналу збільшилися

Щоденні аукціони на проходження каналу тепер отримують у п’ять разів більше заявок, ніж до початку конфлікту.

Панамський канал, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вартість проходження найзавантаженіших судноплавних маршрутів через Панамський канал досягла рекордного рівня, оскільки азійські покупці нафти й газу активно перебудовують глобальні логістичні маршрути, порушені війною з Іраном.

Про це пише Financial Times.

Щоденні аукціони на проходження каналу тепер отримують у п’ять разів більше заявок, ніж до початку конфлікту. Середня ціна за проходження через найбільш використовувані шлюзи Panamax становить близько $837 500.

За словами аналітиків, приблизно 70% суден користуються шлюзами Panamax, і ціни на них зросли майже вдесятеро з початку війни. Це відображає поспіх азійських покупців у пошуку нафти, палива та сировини, зокрема вугілля, головно з узбережжя Мексиканської затоки США.

Зростання експорту американської нафти через канал, який є найкоротшим маршрутом до Азії, призвело до збільшення часу очікування для танкерів до 4,25 днів, що є максимумом за шість тижнів. Через це деякі компанії платять мільйони доларів, щоб обійти черги: у квітні окремі аукціони досягали $4 млн. Зазвичай великі судновласники бронюють проходи заздалегідь за нижчими тарифами, але до 30% трафіку змушені конкурувати на щоденних аукціонах.

Адміністрація Панамського каналу заявила, що рекордні ціни є наслідком ринкових змін, а не підвищення тарифів, і що канал продовжує працювати стабільно попри глобальну нестабільність.

Експерти відзначають, що ключову роль відіграє доступність американських енергоресурсів. Через дефіцит постачання на ринку саме попит з Азії підштовхує ціни вгору.

Водночас конкуренція за американські енергоресурси між Європою та Азією значно зросла. Хоча багато суден обходять Африку через мис Доброї Надії, перевезення через Панамський канал залишаються вигіднішими.

З початку війни наприкінці лютого щонайменше 29 танкерів із дизелем, зрідженим природним газом і авіапаливом змінили маршрути. Більшість із них попрямували до Азії. Аналітики також фіксують зростання перенаправлення поставок з Атлантичного басейну на азійські ринки, де ціни стали вищими, ніж у Європі.

Читайте також
