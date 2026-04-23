Через війну в Ірані ціни на проходження Панамського каналу збільшилися

Щоденні аукціони на проходження каналу тепер отримують у п’ять разів більше заявок, ніж до початку конфлікту.

Вартість проходження найзавантаженіших судноплавних маршрутів через Панамський канал досягла рекордного рівня, оскільки азійські покупці нафти й газу активно перебудовують глобальні логістичні маршрути, порушені війною з Іраном.

Про це пише Financial Times.

Щоденні аукціони на проходження каналу тепер отримують у п’ять разів більше заявок, ніж до початку конфлікту. Середня ціна за проходження через найбільш використовувані шлюзи Panamax становить близько $837 500.

За словами аналітиків, приблизно 70% суден користуються шлюзами Panamax, і ціни на них зросли майже вдесятеро з початку війни. Це відображає поспіх азійських покупців у пошуку нафти, палива та сировини, зокрема вугілля, головно з узбережжя Мексиканської затоки США.

Зростання експорту американської нафти через канал, який є найкоротшим маршрутом до Азії, призвело до збільшення часу очікування для танкерів до 4,25 днів, що є максимумом за шість тижнів. Через це деякі компанії платять мільйони доларів, щоб обійти черги: у квітні окремі аукціони досягали $4 млн. Зазвичай великі судновласники бронюють проходи заздалегідь за нижчими тарифами, але до 30% трафіку змушені конкурувати на щоденних аукціонах.

Адміністрація Панамського каналу заявила, що рекордні ціни є наслідком ринкових змін, а не підвищення тарифів, і що канал продовжує працювати стабільно попри глобальну нестабільність.

Експерти відзначають, що ключову роль відіграє доступність американських енергоресурсів. Через дефіцит постачання на ринку саме попит з Азії підштовхує ціни вгору.

Водночас конкуренція за американські енергоресурси між Європою та Азією значно зросла. Хоча багато суден обходять Африку через мис Доброї Надії, перевезення через Панамський канал залишаються вигіднішими.

З початку війни наприкінці лютого щонайменше 29 танкерів із дизелем, зрідженим природним газом і авіапаливом змінили маршрути. Більшість із них попрямували до Азії. Аналітики також фіксують зростання перенаправлення поставок з Атлантичного басейну на азійські ринки, де ціни стали вищими, ніж у Європі.