400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Посланець Трампа хоче протягнути Італію на чемпіонат світу для примирення з Мелоні

У Білому домі хочуть використати футбол з політичною метою.

Посланець Трампа хоче протягнути Італію на чемпіонат світу для примирення з Мелоні
Джорджа Мелоні і Дональд Трамп
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Паоло Замполлі звернувся до Міжнародної футбольної федерації ФІФА із пропозицією замінити Іран на чемпіонаті світу, який влітку прийматиме Америка, збірною Італії.

Як пише Financial Times, італієць за походженням Замполлі переслідує не лише особисту мету, але й хоче використати участь Італії у змаганнях як засіб примирення Вашингтона з прем'єр-міністеркою Джорджою Мелоні. Голова уряду критично висловлювалась щодо війни США проти Ірану, через що її відносини з Трампом погіршилися.

Італія не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу у європейській зоні. Іран натомість подолав відбір в Азії, але участь команди на тлі подій на Близькому Сході залишається під питанням. Втім керівництво збірної стверджує, що готується до турніру і має твердий намір приїхати у США влітку.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше переконував, що Іран має брати участь у Мундіалі і є настільки ж бажаним гостем для США, Мексики і Канади, як і будь-яка інша збірна-учасниця.

﻿
Читайте також
