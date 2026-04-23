Посланець Трампа хоче протягнути Італію на чемпіонат світу для примирення з Мелоні

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Паоло Замполлі звернувся до Міжнародної футбольної федерації ФІФА із пропозицією замінити Іран на чемпіонаті світу, який влітку прийматиме Америка, збірною Італії.

Як пише Financial Times, італієць за походженням Замполлі переслідує не лише особисту мету, але й хоче використати участь Італії у змаганнях як засіб примирення Вашингтона з прем'єр-міністеркою Джорджою Мелоні. Голова уряду критично висловлювалась щодо війни США проти Ірану, через що її відносини з Трампом погіршилися.

Італія не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу у європейській зоні. Іран натомість подолав відбір в Азії, але участь команди на тлі подій на Близькому Сході залишається під питанням. Втім керівництво збірної стверджує, що готується до турніру і має твердий намір приїхати у США влітку.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше переконував, що Іран має брати участь у Мундіалі і є настільки ж бажаним гостем для США, Мексики і Канади, як і будь-яка інша збірна-учасниця.