Фіцо вирішив не брати участі у параді в Москві на 9 травня - але в Росію усе одно полетить

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скасував раніше заплановану участь у параді в Москві 9 травня в так званий "День перемоги".

Як пише "Європейська правда", попри відмову від відвідування головної події російського "побєдобєсія", урядовець все одно має намір полетіти до російської столиці - але тепер для того, щоб покласти квіти до пам'ятника Невідомому солдату.

За два дні до мандрівки у країну-агресора Фіцо також хоче відвідати Мюнхен і Нормандію. Там він прагне побувати у колишньому концтаборі Дахау і у меморіалі пам'яті загиблих солдатів союзних військ.

Чи зможе словацький прем'єр напряму летіти до Москви, поки залишається на розсуд Польщі, яка отримала від Братислави запит на використання повітряного простору. Країни Балтії вже офіційно відмовилися пропускати літак проросійського політика.

Минулоріч Фіцо разом з президентом Сербії Александром Вучичем були єдиними лідерами країн цивілізованої Європи, які відвідали путінський парад у Москві.