Переговорні команди України і США вчора проводили розмову

Україна сподівається на відновлення повноцінного перемовного треку, що приведе до кінця війни.

Туреччина і країни Близького Сходу відкриті до проведення наступних тристоронніх переговорів України, США і Росії. Київ готовий до будь-якого формату і часу зустрічі, сказав у аудіоспілкуванні з журналістами президент Володимир Зеленський.

Пауза в зустрічах не залежить від України. Президент підтримує відновлення тристоронніх контактів.

“Учора наші команди спілкувалися – представники наших переговорних команд України і Америки. Спілкувалися між собою. В принципі, це постійно відбувається”, – сказав Володимир Зеленський.

Переговори України, США і Росії

Попередній раунд перемовин відбувся в Женеві 17-18 лютого. На зустрічі домовилися про новий обмін полоненими. Перший з жовтня обмін відбувся після одного з перемовних раундів, і Україна сподівалася провести наступний.

Наступної зустрічі поки що не відбулося, хоча її планували в Абу-Дабі і переносили декілька разів.

Україна пропонувала замінити місце зустрічей на Європу, але американські переговорники у зв'язку з боями проти Ірану відмовилися покидати межі країни. Вони пропонували провести зустріч у США, і Україна погодилася, а Росія ні. Київ готовий до зустрічі в будь-якій країні, крім Росії і Білорусі.

Контакти українських і американських перемовників тривають, зокрема делегація їздила до Сполучених Штатів. Американці, попри обіцянки, до України поки не завітали.