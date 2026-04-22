Іран захопив два іноземні судна в Ормузькій протоці

Корпус вартових ісламської революції Ірану захопив два іноземні судна в Ормузькій протоці, пише Politico.

Це сталося за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про безстрокове продовження режиму припинення вогню між Вашингтоном і Тегераном. Іранське державне агентство Tasnim заявило, що судна працювали без дозволів і порушували правила навігації, і це нібито загрожувало безпеці на морі. Зараз кораблі перебувають у територіальних водах Ірану.

Президент США заявив, що режим припинення вогню діятиме й надалі, проте військова блокада триватиме до завершення переговорів. Водночас влада Ірану дала зрозуміти, що не відправлятиме свою делегацію на переговори до Пакистану, доки Вашингтон не зніме обмеження на прохід суден. Білий дім поки не надав офіційних коментарів щодо останнього захоплення кораблів.