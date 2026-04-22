ГоловнаСвіт

Іран захопив два іноземні судна в Ормузькій протоці

Кораблі працювали без дозволів і порушували правила навігації.

Морський спецназ КВІР під час тренувань.
Фото: Wiki/sayyed shahab

Корпус вартових ісламської революції Ірану захопив два іноземні судна в Ормузькій протоці, пише Politico

Це сталося за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про безстрокове продовження режиму припинення вогню між Вашингтоном і Тегераном. Іранське державне агентство Tasnim заявило, що судна працювали без дозволів і порушували правила навігації, і це нібито загрожувало безпеці на морі. Зараз кораблі перебувають у територіальних водах Ірану.

Президент США заявив, що режим припинення вогню діятиме й надалі, проте військова блокада триватиме до завершення переговорів. Водночас влада Ірану дала зрозуміти, що не відправлятиме свою делегацію на переговори до Пакистану, доки Вашингтон не зніме обмеження на прохід суден. Білий дім поки не надав офіційних коментарів щодо останнього захоплення кораблів.

  • До речі, КВІР обстріляв сьогодні судна в Ормузькій протоці. Про перші два випадки повідомив Центр морських торговельних операцій Великої Британії. Екіпаж вцілів. Про третій обстріл заявив сам Іран. BBC з посиланням на іранські медіа пише, що під вогонь КВІР потрапили, зокрема Euphoria та Epaminondas.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies