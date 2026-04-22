У Болгарії сталася аварія з автобусом українців. Двоє людей загинули, 16 поранені

У Болгарії неподалік турецького кордону сталася аварія, внаслідок якої загинули двоє людей, а ще 16 були травмовані. Усі потерпілі є українцями – пасажирами автобуса, повідомляє Novinite.com.

Інцидент стався на дорозі Бургас – Малко-Тирново. Автобус, що віз 37 пасажирів і двох водіїв (усі – українці), зупинився через брак пального.

Пасажири вийшли з транспорту й стояли позаду автобусу, а той несподівано почав рух. Місцева влада повідомила, що автомобіль врізався в групу людей і скотився на узбіччя.

"Пасажирів висадили, але трохи пізніше автобус раптово рушив і врізався в людей, які стояли позаду нього", – наводять слова представників влади Novinite.

Команди невідкладної допомоги доставили шістьох потерпілих до лікарень у Бургасі. Ще десять людей були госпіталізоввані в Малко-Тирново.

Автобус віз пасажирів в рамках подорожі з Туреччини. Серед туристів були біженці, що мешкали в Бургасі. Серед потерпілих є діти. Водія допитує поліція.