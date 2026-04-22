ГоловнаСвіт

Росія тисне на країни Балтії, звинувачуючи в наданні повітряного простору для українських дронів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Росія тисне на країни Балтії, звинувачуючи в наданні повітряного простору для застосування дронів. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив на зустрічі з журналістами. 

Він пояснив, що балтійські партнери зверталися до України по допомогу, аби “стишити напругу”. Україна своїм друзям допомагатиме. 

“Зараз росіяни особливо працюють інформаційно у країнах Балтії. Росіяни передають сигнал, що ви надали повітряний простір для застосування українських дронів. Ну і ще деякі моменти”, – сказав міністр. 

Контекст

Цього місяця міністри закордонних справ Естонії, Латвії і Литви опублікували спільну заяву зі спростуванням російської дезінформації про надання повітряного простору для українських ударів. 

Балтійські країни підкреслили, що Україна продовжує захищатися від повномасштабної агресивної війни Росії у повній відповідності до статті 51 Статуту ООН. Партнери закликали РФ припинити дезінформаційну кампанію і покинути українську землю.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies