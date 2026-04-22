Росія тисне на країни Балтії, звинувачуючи в наданні повітряного простору для українських дронів

Росія тисне на країни Балтії, звинувачуючи в наданні повітряного простору для застосування дронів. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив на зустрічі з журналістами.

Він пояснив, що балтійські партнери зверталися до України по допомогу, аби “стишити напругу”. Україна своїм друзям допомагатиме.

“Зараз росіяни особливо працюють інформаційно у країнах Балтії. Росіяни передають сигнал, що ви надали повітряний простір для застосування українських дронів. Ну і ще деякі моменти”, – сказав міністр.

Контекст

Цього місяця міністри закордонних справ Естонії, Латвії і Литви опублікували спільну заяву зі спростуванням російської дезінформації про надання повітряного простору для українських ударів.

Балтійські країни підкреслили, що Україна продовжує захищатися від повномасштабної агресивної війни Росії у повній відповідності до статті 51 Статуту ООН. Партнери закликали РФ припинити дезінформаційну кампанію і покинути українську землю.