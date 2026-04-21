Bloomberg: переговори США та Ірану зайшли в глухий кут

Джей Ді Венс відклав запланований візит до Пакистану.

Bloomberg: переговори США та Ірану зайшли в глухий кут
Мирні переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут. Віце-президент Джей Ді Венс відклав заплановану поїздку до Пакистану, де мали відбутись переговори, а іранські чиновники відмовилися бути присутніми.

За даними джерел видання, Іран повідомив США через посередника Пакистан, що не братиме участі в переговорах, запланованих на середу в Ісламабаді. У повідомленні йдеться, що наразі немає жодних перспектив участі Ірану в переговорах.

Президент США Дональд Трамп встановив крайній термін у середу ввечері, у Вашингтоні, для закінчення двотижневого припинення вогню з Іраном. 

Трамп пригрозив відновити бомбардування Ірану, якщо до укладення угоди про припинення вогню, про яку він оголосив 7 квітня, не буде досягнуто угоди.

  • Раніше повідомлялось, що Іран не планує брати участь у новому раунді переговорів. Такі плани оголосили після того, як США захопили судно під іранським прапором.
