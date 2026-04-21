Йдеться також про закриття меморіального комплексу жертв радянських репресій.

Естонія засудила закриття Росією меморіального комплексу жертв радянських репресій у Томську і демонтаж пам'ятника загиблим естонцям.

Про це в соцмережі Х повідомив очільник естонського МЗС Маргус Цахкна.

"Закриття Росією меморіального комплексу та видалення «Каменя скорботи» – це навмисна спроба стерти історію та змусити замовкнути мільйони жертв репресій", - йдеться в повідомленні.

В МЗС країни заявили, що цей акт ображає естонців та всіх, хто постраждав від радянського терору.

"Спотворення історії та демонтаж меморіалів не змінить минулого – це лише викриває зневагу Кремля до правди та людської гідності", - наголосили в естонському МЗС.

Естонія також вимагає, щоб меморіальний комплекс було знову відкрито, а пам’ятники відновлено.

