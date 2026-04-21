Світ

Естонія засудила Росію за демонтаж пам'ятника загиблим естонцям

Йдеться також про закриття меморіального комплексу жертв радянських репресій.

Пам'ятник загиблим естонцям
Фото: Маргус Цахкна в соцмережі Х

Естонія засудила закриття Росією меморіального комплексу жертв радянських репресій у Томську і демонтаж пам'ятника загиблим естонцям.

Про це в соцмережі Х повідомив очільник естонського МЗС Маргус Цахкна.

"Закриття Росією меморіального комплексу та видалення «Каменя скорботи» – це навмисна спроба стерти історію та змусити замовкнути мільйони жертв репресій", - йдеться в повідомленні.

 В МЗС країни заявили, що цей акт ображає естонців та всіх, хто постраждав від радянського терору. 

"Спотворення історії та демонтаж меморіалів не змінить минулого – це лише викриває зневагу Кремля до правди та людської гідності", - наголосили в естонському МЗС.

Естонія також вимагає, щоб меморіальний комплекс було знову відкрито, а пам’ятники відновлено.

  • Естонія не дозволить Фіцо пролетіти через свою територію до Москви на парад 9 травня, - голова МЗС. Цахкна додав, що позиція Естонії чітка: жодна країна не може використовувати її повітряний простір для зміцнення відносин з Росією.
  • У Естонії минулого року викрили рекордну кількість людей, які співпрацювали із спецслужбами РФ. Дедалі більше російська діяльність впливу переміщується в соціальні мережі.
