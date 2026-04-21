У Європі заблокували операції з картками двох білоруських банків

Транзакції з MasterCard "Альфа-Банку" та "Белгазпромбанку" стають недоступними на території ЄС а також в інтернет-магазинах, зареєстрованих у Європі.

Обслуговування карток MasterCard двох білоруських банків у європейських країнах призупинили.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Транзакції з картками MasterCard білоруського "Альфа-Банку" та "Белгазпромбанку" стають недоступними на території Європейського Союзу та навіть в інтернет-магазинах, зареєстрованих у Європі.

Зазначається, що картки цих банків припинять роботу в десятках країн: Австрії, Болгарії, Бельгії, Угорщині, Греції, Данії, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Кіпрі, Латвії, Ліхтенштейні, Литві, Люксембурзі, Мальті, Норвегії, Нідерландах, Німеччині, Португалії, Польщі, Румунії, Словаччині, Словенії, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції, Естонії.

У цих країнах такі картки більше не використовуватимуться для оплати в магазинах та інтернет-магазинах, зняття готівки в банкоматах або здійснення переказів з картки на картку через місцеві сервіси.

До 16 червня "Альфа-Банк" скасував комісію за зняття власних коштів за кордоном, незалежно від суми. Тим, хто не може зняти гроші в банкоматі, пропонується безкоштовний переказ грошей на картку іншого білоруського банку через систему ARIP.

"Белгазпромбанк" офіційно написав про припинення дії MasterCard у Європейському Союзі. Серед іншого, банк зазначив, що картки перестануть працювати у всіх інтернет-магазинах, зареєстрованих на території Європейського Союзу.

18 березня картки цих банків у системі Visa перестали працювати в Європейському Союзі, Великій Британії, Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії.