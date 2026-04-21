Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Сили оборони: українські військові перемістилися на нові підготовлені рубежі у районі Миропільського на Сумщині
Сили оборони: українські військові перемістилися на нові підготовлені рубежі у районі Миропільського на Сумщині
Тайвань скасував першу закордонну поїздку президента Лая за понад рік через тиск Китаю

Лай планував завтра вирушити до північно-східної африканської Есватіні, яка є однією з 12 країн, що підтримує офіційні зв'язки з Тайбеєм.

Тайвань скасував першу закордонну поїздку президента Лая за понад рік через тиск Китаю
Президент Тайваню Лай Цінде

Тайвань раптово скасував першу закордонну поїздку президента Лая Цінде за понад рік, посилаючись на тиск з боку Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як заявили в адміністрації президента в Тайбеї, Лай не вирушить до північно-східної африканської Есватіні в середу, як планувалося. Сейшельські острови, Мадагаскар і Маврикій скасували своє схвалення на переліт Лая через їхній повітряний простір.

У заяві адміністрації йдеться, що цей крок трьох країн “насправді був спричинений сильним тиском з боку китайської влади, включно з економічним примусом”.

Поїздка Лая до Есватіні мала на меті відзначення 40-ї річниці коронації короля Мсваті III та його день народження. Він мав летіти прямим рейсом без будь-яких зупинок.

Адміністрація засудила “відверте втручання” Китаю, додавши: “23 мільйони жителів Тайваню мають право взаємодіяти зі світом, і жодна країна не має права чи можливості цьому перешкоджати”.

Лай не подорожував за кордон з грудня 2024 року, що є найдовшою перервою між закордонними поїздками президента Тайваню з 2012 року, за винятком періоду пандемії. Свою останню поїздку він здійснив до союзників Тайваню серед тихоокеанських острівних держав, прямуючи через Гаваї та американську територію Гуам.

  • У липні минулого року Лай скасував закордонну поїздку найімовірніше після того, як адміністрація президента США Дональла Трампа не погодила зупинку в США через побоювання, що це може зірвати торговельні переговори з Китаєм. 
  • Есватіні є однією з 12 країн, які досі підтримують офіційні дипломатичні зв'язки з Тайванем. Пекін посилює спроби переманити останніх союзників Тайваню. Ця держава, яка не має виходу до моря, є останньою абсолютною монархією в Африці та єдиною на континенті, яка протистоїть спробам Китаю ізолювати Тайвань у цьому регіоні.
