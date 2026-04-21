Тайвань скасував першу закордонну поїздку президента Лая за понад рік через тиск Китаю

Лай планував завтра вирушити до північно-східної африканської Есватіні, яка є однією з 12 країн, що підтримує офіційні зв'язки з Тайбеєм.

Тайвань раптово скасував першу закордонну поїздку президента Лая Цінде за понад рік, посилаючись на тиск з боку Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як заявили в адміністрації президента в Тайбеї, Лай не вирушить до північно-східної африканської Есватіні в середу, як планувалося. Сейшельські острови, Мадагаскар і Маврикій скасували своє схвалення на переліт Лая через їхній повітряний простір.

У заяві адміністрації йдеться, що цей крок трьох країн “насправді був спричинений сильним тиском з боку китайської влади, включно з економічним примусом”.

Поїздка Лая до Есватіні мала на меті відзначення 40-ї річниці коронації короля Мсваті III та його день народження. Він мав летіти прямим рейсом без будь-яких зупинок.

Адміністрація засудила “відверте втручання” Китаю, додавши: “23 мільйони жителів Тайваню мають право взаємодіяти зі світом, і жодна країна не має права чи можливості цьому перешкоджати”.

Лай не подорожував за кордон з грудня 2024 року, що є найдовшою перервою між закордонними поїздками президента Тайваню з 2012 року, за винятком періоду пандемії. Свою останню поїздку він здійснив до союзників Тайваню серед тихоокеанських острівних держав, прямуючи через Гаваї та американську територію Гуам.

У липні минулого року Лай скасував закордонну поїздку найімовірніше після того, як адміністрація президента США Дональла Трампа не погодила зупинку в США через побоювання, що це може зірвати торговельні переговори з Китаєм.