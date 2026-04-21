Суд ЄС: ​Угорщина має скасувати закони щодо "пропаганди ЛГБТ"

Обмежують права ЛГБТ, були ухвалені в 2021 році з ініціативи владної партії  Орбана. 

Суд ЄС: ​Угорщина має скасувати закони щодо "пропаганди ЛГБТ"
Ухвалені раніше в Угорщині закони про заборону так званої пропаганди ЛГБТ для неповнолітніх суперечать нормам Європейського Союзу і мають бути скасовані. 

Таке рішення ухвалив 21 квітня суд ЄС, повідомляє Politico.

Зазначається, що угорське законодавство "є особливо серйозним порушенням кількох основних свобод". 

Справа розглядалася з ініціативи Єврокомісії, яка оскаржувала угорське законодавство. До позову також приєдналися 15 країн-членів ЄС.

Закони, що обмежують права ЛГБТ, були ухвалені в Угорщині у 2021 році з ініціативи владної партії прем’єр-міністра Віктора Орбана. Торік законодавство додатково посилили, внаслідок чого під заборону потрапило, зокрема, проведення ЛГБТ-прайдів. Проте прайд у Будапешті відбувся без узгодження з владою.

У 2025 році угорський парламент ухвалив спрямовані проти ЛГБТ-спільноти зміни до Конституції

