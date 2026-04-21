Японія вперше з часів Другої світової війни дозволила експорт летальної зброї

Японія дозволить своїм компаніям експортувати летальне озброєння вперше із часів Другої світової війни.

Про це пише Financial Times.

Це рішення відкриває шлях для компаній, зокрема Mitsubishi Heavy Industries та Kawasaki Heavy Industries, стати великими постачальниками ракет, літаків і кораблів для США, Великої Британії та країн Південно-Східної Азії.

Зміни в політиці були схвалені урядом прем’єр-міністерки Санае Такаїчі. Нові правила дозволяють експорт практично будь-якого військового обладнання за умови суворої перевірки покупця та відсутності його участі в активному конфлікті.

Японські оборонні компанії підтримали зміни, хоча постачання летальної зброї країнам, які ведуть війну (наприклад, Україні), дозволятиметься лише у виняткових випадках – якщо це відповідатиме національним інтересам Японії.

Водночас частина бізнесу висловлює обережність: компанії сумніваються, чи зможуть швидко наростити виробництво для задоволення міжнародного попиту.

Раніше, за правилами 2014 року, дозволявся лише експорт нелетального військового обладнання, наприклад, для рятувальних операцій або розмінування. Нові правила також спрощують процес ухвалення рішень щодо експорту. Тепер ключову роль відіграватимуть міністри та чиновники, без тривалих парламентських дебатів.

Ці зміни вже створюють правову основу для міжнародних оборонних угод Японії, зокрема багатомільярдного контракту з Австралією на постачання трьох фрегатів класу Mogami, а також для спільної розробки винищувача нового покоління з Великою Британією та Італією.

За словами чиновників, Японія вже веде переговори з низкою країн щодо продажу озброєнь. Очікується, що під час візитів міністра оборони Сіндзиро Коідзумі до Індонезії та Філіппін це питання також обговорюватиметься.

Реформа відбувається на тлі зростаючого навантаження на американські поставки зброї через війни в Україні та на Близькому Сході, що відкриває можливості для інших постачальників.

Голова найбільшого бізнес-лобі Японії Keidanren Йосінобу Цуцуї наголосив, що пріоритетом має залишатися власна оборона країни, а між внутрішніми потребами та експортом необхідно зберігати баланс.