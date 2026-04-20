Патрульні Києва затримали чоловіка, який ходив вулицею з предметом, схожим на пістолет.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції.

"Сьогодні небайдужі громадяни повідомили про хуліганство в Святошинському районі. Очевидці розповіли про підозрілого чоловіка, який розгулює вулицею в стані сп’яніння з пістолетом у руках", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що патрульні "оперативно прибули на місце, виявили чоловіка, схожого за описом та затримали його". Вони провели поверхневу перевірку та виявили предмет, схожий на зброю.

"Тож на місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу, які надалі з’ясовуватимуть всі обставини події", – зазначається в повідомленні.