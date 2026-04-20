ГоловнаСуспільствоВійна

У Силах оборони спростували заяви про ризик напівоточення міста Суми: ворог контролює в області до 4 км

Окупанти змогли захопити декілька населених пунктів безпосередньо біля Росії, на це в них пішли місяці. 

У Силах оборони спростували заяви про ризик напівоточення міста Суми: ворог контролює в області до 4 км
Фото: З відкритих джерел

Збройні сили спростували інформацію про ризик навпівоточення ворогом міста Суми. Угруповання військ “Курськ” повідомило в Facebook, що ситуація в зоні відповідальності залишаєтся “стабільною та контрольованою”. 

Там запевнили, що Росія не здійснила жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто у "напівоточення". Будь-які підстави говорити про це відсутні. 

“Адже скрізь, де росіяни намагалися проводити штурмові дії в районі відповідальності УВ «Курськ», вони отримували й продовжують отримувати гідну відсіч, не маючи жодних успіхів. Тож поширена деякими медіа інформація не має нічого спільного з дійсністю”, – заявили військові. 

Угруповання Об’єднаних сил, що відповідає за оборону південної частини області, також спростувало заяви про "загрозу напівоточення Сум з півночі та сході".

Там повідомили, що в результаті спроб ворога зайти вглиб Сумської області, що тривали протягом багатьом місяців, окупувати він зміг декілька селищ на кордоні, як Грабовське і Миропільське. Прикордонна зона контролю окупантів має глибину до 3-4 км, тоді як до міста Суми – понад 35 кілометрів.

Грабовське
Грабовське

“Хочемо також наголосити, що всі спроби ворога інфільтруватися на територію України упереджуються і вчасно зупиняються. Окупанти не матимуть успіху, і свої «мрії» про будь-які «охоплення» і «оточення» най залишають при собі”, – зазначили там. 

РБК-Україна пише, що інформацію про ризик напівоточення для міста Суми поширила журналістка ТСН. Речник Угруповання Об'єднаних Віктор Трегубов у коментарі журналістам сказав, що заяви про ризик напівоточення обласного центру не відповідають дійсності.

Тиждень тому в Силах оборони підтвердили, що захисники перемістилися далі від Миропільського Сумської області. Рішення ухвалили для збереження житів. Військові продовжують нести оборону на інших позиціях.

У квітні президент України казав, що Росія прагне створити буферну зону в Чернігівській і Сумській областях.

