Головне за ніч та ранок понеділка, 20 квітня: понад 200 боєзіткнень, атака на Запоріжжя, наслідки теракту в Києві

Нічна повітряна атака , 206 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, ситуація в Ормузькій протоці.

Росіяни дронами вдарили по Прилуках, спричинивши пожежу в райвідділку поліції

Сьогодні, 20 квітня, російська армія атакувала Запоріжжя. Загинула людина. Відомо про чотирьох постраждалих, зокрема 10-річну дитину.

У лікарні Києва помер один з поранених внаслідок теракту в Голосіївському районі. Кількість жертв нападу зросла до семи.

Потерпілий чоловік перебував у вкрай важкому стані, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі. Із них – одна дитина", – сказав він.

Четверо дорослих поранених перебувають в реанімації. Двоє – у відділенні політравми.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 206 боїв.

Найбільше – на Гуляйпільському (33 атаки окупантів) та Покровському (42 штурмові дії агресора) напрямках.

Сили оборони уразили чотири райони зосередження особового складу окупантів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1050 солдатів, по 2 танки та бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, засіб ППО, 174 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 319 270 осіб.

Вранці 20 квітня російські дрони атакували цивільний транспорт у Сумській області. Безпілотник вдарив по цивільній машині на виїзді з Путивльської громади.

Поранення отримали троє жінок. Їх госпіталізували, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Григоров.

“Також зранку у Миколаївській сільській громаді ворог атакував ще одне авто. Постраждав чоловік. Йому надають медичну допомогу”, – сказав він.

Радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов постраждав унаслідок сьогоднішньої російської атаки.

«Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Випустили 4 реактивних «Шахеда». Один керований реактивний «Шахед» врізався у стіну мого будинку», – написав він у фейсбуці.

Бескрестнов розповів, що «будинку в мене більше немає». «Мене зачепило, але головне – я чудом живий», – додав він.

«У ніч на 20 квітня (з 18:00 19 квітня) противник атакував 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли у Повітряних Силах і додали, що близько 100 дронів – це «шахеди».

За попередніми даними, станом на 08:00 ППО знешкодила 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків у 6 місцях.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті депутата міської ради Одеси, якого знайшли мертвим у авто на одній із вулиць міста.

Попередньо встановили, що чоловік міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Вартість нафти в понеділок, 20 квітня, знову зросла після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про затримання судна під іранським прапором.

Це відбулося після того, як учора Тегеран поновив перекриття Ормузької протоки для комерційних суден, пише BBC.

Вартість одного бареля Brent зросла на 4,74 % – до $94,66. West Texas Intermediate торгують по 88,55 доларів, що на 5,6 % дорожче.

