Окупаційна влада на тимчасово окупованій території Херсонської області розгорнула масштабну забудову узбережжя Азовського моря.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Замість відновлення житла для місцевих, російські структури разом із підконтрольними інститутами планування реалізують проєкти комерційної нерухомості.

“На цьому тлі ситуація для жителів регіону залишається критичною”, – зазначили у ЦНС.

За інформацією Центру, людям з ТОТ навмисно затягують розгляд заявок на компенсації та відновлення житла. Замість цього пропонують тимчасові рішення – гуртожитки або комунальні квартири з мінімальними умовами.

Основні ресурси спрямовуються на забудову прибережних територій. Нові житлові комплекси не призначені для місцевих, їх планують продавати росіянам, зокрема військовим, силовикам і завезеним спеціалістам. Таким чином окупанти одночасно отримують прибуток і змінюють демографічний склад регіону.

“Фактично йдеться про системну колонізацію: поки місцеві жителі залишаються без житла, окупаційна влада розподіляє землю та будує нову інфраструктуру під потреби російських громадян”, – йдеться у пресрелізі.