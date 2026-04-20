Окупаційна влада на тимчасово окупованій території Херсонської області розгорнула масштабну забудову узбережжя Азовського моря.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Замість відновлення житла для місцевих, російські структури разом із підконтрольними інститутами планування реалізують проєкти комерційної нерухомості.
“На цьому тлі ситуація для жителів регіону залишається критичною”, – зазначили у ЦНС.
За інформацією Центру, людям з ТОТ навмисно затягують розгляд заявок на компенсації та відновлення житла. Замість цього пропонують тимчасові рішення – гуртожитки або комунальні квартири з мінімальними умовами.
Основні ресурси спрямовуються на забудову прибережних територій. Нові житлові комплекси не призначені для місцевих, їх планують продавати росіянам, зокрема військовим, силовикам і завезеним спеціалістам. Таким чином окупанти одночасно отримують прибуток і змінюють демографічний склад регіону.
“Фактично йдеться про системну колонізацію: поки місцеві жителі залишаються без житла, окупаційна влада розподіляє землю та будує нову інфраструктуру під потреби російських громадян”, – йдеться у пресрелізі.