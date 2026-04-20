У 2022-2025 роках до списків особового складу внесли 19 осіб, які фактично не служили.

В Одеській області викрито схему розкрадання понад 15 млн грн виплат військовим, повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито організовану групу військових посадовців, які налагодили схему фіктивного оформлення осіб на службу.

За інформацією слідства, у 2022-2025 роках до списків особового складу внесли 19 осіб, які фактично не служили. Попри це, їм оформлювали документи про нібито виконання обов’язків, що ставало підставою для нарахування грошового забезпечення та додаткових виплат.

Таким чином зловмисники заволоділи понад 15,2 млн грн бюджетних коштів.

До складу групи входили командир військової частини, двоє його заступників, заступник командира батальйону – начальник штабу та командир роти. Підконтрольні їм командири, не обізнані зі схемою, оформлювали рапорти про нібито проходження служби, які надалі погоджувалися та використовувалися для незаконних виплат.

Кошти “військовослужбовці” передавали організаторам готівкою або переказували на банківські рахунки.

Під час обшуків вилучено документи, чорнові записи, банківські картки, готівку, зброю, боєприпаси та інші докази.

Дії підозрюваних кваліфіковано за низкою статей КК України, зокрема щодо зловживання владою, службового підроблення, надання неправомірної вигоди та пособництва в ухиленні від військової служби. Усім п’ятьом обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з альтернативою застави.