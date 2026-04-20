Прокурори подали рекордні позови до держпідприємства “Ліси України” через незаконні рубки у Карпатах

Прокуратура Івано-Франківщини вимагає стягнути з державного підприємства “Ліси України” майже 387 млн грн збитків через масштабні незаконні рубки у заповідних лісах Карпат.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Це один із найбільших зафіксованих випадків екологічних правопорушень у межах одного кримінального провадження.

За даними слідства, у 2022 році посадові особи тодішнього ДП “Кутське лісове господарство” організували системне знищення лісу на території Яблунівського та Березівського лісництв. Під вирубку потрапили цінні масиви природно-заповідного фонду – у межах національного природного парку “Гуцульщина”.

Рубки проводили без необхідних погоджень і лімітів, зокрема без дозволів профільного міністерства, обласного управління екології та науково-технічної ради нацпарку. Для прикриття використовували фіктивні документи: масове знищення дерев оформлювали як “санітарні” рубки, у документах зазначаючи їх як «прохідні» або “переформування”.

Упродовж квітня-грудня 2022 року незаконно вирубано понад 9 тисяч дерев на площі більш ніж 108 гектарів. Загальна сума збитків становить 386 813 845 грн.

“Це системне й цілеспрямоване нищення об’єктів природно-заповідного фонду задля наживи. Збитки має відшкодувати підприємство як правонаступник ДП “Кутське лісове господарство”, яке у 2022 році увійшло до складу ДП “Ліси України”. Ми добиватимемося повного відшкодування. Рекордна сума має стимулювати жорсткіший контроль на рівні лісництв і зробити такі схеми економічно невигідними”, – зазначив перший заступник керівника Івано-Франківської обласної прокуратури Євгеній Карабін.

Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження за цими позовами. Кримінальне провадження щодо посадовців лісгоспу завершено, обвинувальні акти передано до суду.