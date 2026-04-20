Вартість нафти знову підскочила після поновлення перекриття Ормузької протоки

Вартість нафти в понеділок знову зросла після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про затримання судна під іранським прапором. Це відбулося після того, як учора Тегеран поновив перекриття Ормузької протоки для комерційних суден, пише BBC.

Вартість одного бареля Brent зросла на 4,74 % – до $94,66. West Texas Intermediate торгують по 88,55 доларів, що на 5,6 % дорожче.

Перекриття Ормузької протоки

Енергоринок коливається з 28 лютого, відколи США разом з Ізраїлем почали операцію проти Ірану, а той перекрив Ормузьку протоку і став атакувати нафтові об'єкти в Перській затоці.

Іран вибірково пропускав кораблі протокою, переважно китайські. Вона є важливим шляхом транспортування нафти, і її блокування негайно позначилося на ситуації з пальним та енергостабільністю по всьому світу.

Іран вимагав відшкодувати завдані війною збитки, щоб відкрити протоку. За час блокування протока була замінована.

8 квітня Іран і США домовилися про двотижневе перемир'я. Іран відмовився повністю відкривати протоку, а США заявили, що тепер блокуватимуть усі його порти й перехоплюватимуть судна, що прямують до них або з них. Згідно з американськими даними, 90 % іранського експорту покладаються на морські шляхи, тож перекриття портів стало б відчутним важелем тиску, аби змусити Іран виконувати вимоги.

Зрештою 17 квітня Іран оголосив про відкриття протоки для всіх комерційних суден. Ціни на нафту після цього знизилися. Але 18 квітня Іран поновив блокування, бо США не зняли блокаду портів.