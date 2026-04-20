Суспільство / Війна

Четверо мешканців Запорізької області травмовані через обстріли

Окупанти завдали 596 ударів по області. 

Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Четверо людей травмовані унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. 

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, 52-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки по Запоріжжі. А у селищі Балабине через удари КАБами постраждали три жінки 59, 63 та 85 років. 

Впродовж доби окупанти завдали 596 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 27 авіаційних ударів по Балабиному, Вільнянці, Терсянці, Любицькому, Барвинівці, Лісному, Оріхову, Микільському, Чарівному, Копанях, Воздвижівці, Верхній Терсі, Гуляйпільському, Долинці та Широкому.

392 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Зарічне, Біленьке, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лукʼянівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки та Добропілля. 

Зафіксовано 9 обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Степногірську, Залізничному, Новоданилівці, Малій Токмачці та Гіркому. 

168 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лукʼянівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці та Оленокостянтинівці. 

Надійшло 155 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

