«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ГоловнаСуспільствоВійна

У березні нафтові втрати РФ через далекобійні удари становили понад $2 млрд, –Зеленський

У квітні робота продовжується.

У березні нафтові втрати РФ через далекобійні удари становили понад $2 млрд, –Зеленський
Фото: Telegram / monitor

Упродовж березня нафтові втрати Росії унаслідок українських далекобійних ударів становили мінімум 2 мільярди 300 мільйонів доларів. 

Про це під час вечірнього звернення сказав президент Володимир Зеленський. 

Він також анонсував, що у квітні робота продовжуватиметься. 

«Хочу за це особливо відзначити 1-й окремий центр СБС Збройних Сил України, 98-й розвідувальний центр ССО, 19-ту ракетну бригаду, 360-ту окрему берегову ракетну бригаду й наші спеціальні сили: Службу безпеки України, розвідки – та кожного й кожну, хто старається, щоб можливості Росії зменшувались і щоб нашої безпеки – безпеки України – було більше», – зазначив президент.

Він також обговорив із Головнокомандувачем Олександром Сирським продовження «далекобійних санкцій» проти Росії. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies