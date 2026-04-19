У березні нафтові втрати РФ через далекобійні удари становили понад $2 млрд, –Зеленський

Упродовж березня нафтові втрати Росії унаслідок українських далекобійних ударів становили мінімум 2 мільярди 300 мільйонів доларів.

Про це під час вечірнього звернення сказав президент Володимир Зеленський.

Він також анонсував, що у квітні робота продовжуватиметься.

«Хочу за це особливо відзначити 1-й окремий центр СБС Збройних Сил України, 98-й розвідувальний центр ССО, 19-ту ракетну бригаду, 360-ту окрему берегову ракетну бригаду й наші спеціальні сили: Службу безпеки України, розвідки – та кожного й кожну, хто старається, щоб можливості Росії зменшувались і щоб нашої безпеки – безпеки України – було більше», – зазначив президент.

Він також обговорив із Головнокомандувачем Олександром Сирським продовження «далекобійних санкцій» проти Росії.