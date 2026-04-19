Суспільство / Війна

У росармії проблеми з боєприпасами і зв’язком стають системними, – АТЕШ

Йдеться про так званий "снарядний голод".

У росармії проблеми з боєприпасами і зв’язком стають системними, – АТЕШ
У російських військах дедалі відчутнішими стають системні проблеми із забезпеченням боєприпасами та стабільним зв’язком, що негативно впливає на боєздатність підрозділів. 

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

За інформацією агентів партизанського руху, серед російських військових активно обговорюється нестача боєприпасів для окремих типів артилерії. Йдеться про так званий "снарядний голод", який безпосередньо обмежує можливості підрозділів вести інтенсивний вогонь і утримувати зайняті позиції.

Серйозною проблемою залишається якість і стабільність зв’язку. Наявні системи часто працюють із перебоями та є вразливими до впливу українських засобів радіоелектронної боротьби. У результаті підрозділи втрачають координацію між собою, а управління на окремих ділянках фронту ускладнюється або навіть зривається.

Як зазначають в "АТЕШ", ці труднощі вже не є поодинокими випадками – вони набувають системного характеру і визнаються самими російськими військовими.

"Ресурси поступово вичерпуються, а ефективність підрозділів продовжує знижуватися", – підсумували у русі.

