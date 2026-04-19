Після стрілянини в Києві в лікарнях залишаються 8 поранених, серед них дитина

Один із дорослих - у вкрай важкому стані.

У київських лікарнях наразі перебувають восьмеро людей, які дістали поранення внаслідок стрілянини в Голосіївському районі.

Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко.

"Наразі в лікарнях столиці перебувають 8 людей із поранених учора стрілком у Голосіївському районі. З них — одна дитина, яка перебуває в стабільному стані середньої тяжкості. Серед дорослих один постраждалий — у вкрай важкому стані, троє — в тяжкому і троє — в стані середньої тяжкості", - написав Кличко.

Він зазначив, що всім постраждалим лікарі надають усю необхідну медичну допомогу.

18 квітня вдень у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях. Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про 6 загиблих і 15 поранених.

До спецоперації із затримання злочинця залучили наряди поліції і КОРД. Під час операції терориста ліквідували. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники, він не висував жодних вимог.

Розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей ведуть слідчі Національної поліції та СБУ.

