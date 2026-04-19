Після стрілянини в Києві в лікарнях залишаються 8 поранених, серед них дитина

Один із дорослих - у вкрай важкому стані. 

Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко

У київських лікарнях наразі перебувають восьмеро людей, які дістали поранення внаслідок стрілянини в Голосіївському районі

Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко.

"Наразі в лікарнях столиці перебувають 8 людей із поранених учора стрілком у Голосіївському районі. З них — одна дитина, яка перебуває в стабільному стані середньої тяжкості. Серед дорослих один постраждалий — у вкрай важкому стані, троє — в тяжкому і троє — в стані середньої тяжкості", - написав Кличко.

Він зазначив, що всім постраждалим лікарі надають усю необхідну медичну допомогу.

  • 18 квітня вдень у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях. Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про 6 загиблих і 15 поранених. 
  • До спецоперації із затримання злочинця залучили наряди поліції і КОРД. Під час операції терориста ліквідували. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники, він не висував жодних вимог.
  • Розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей ведуть слідчі Національної поліції та СБУ. 

Що відомо про терориста

  • За оприлюдненими даними, йому було 58 років, народився у Москві, мав українське громадянство, раніше жив у Бахмуті Донецької області, згодом - у Голосіївському районі столиці. Сусідка ліквідованого стрільця розповіла, що він вітався зі сусідами, але не спілкувався. Квартиру купив років десять тому, жив один.
  • Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що торік у грудні чоловік оновив дозвільні документи на зброю. Слідчі перевірять, хто продовжив нападникові дозволи.
  • Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочали кримінальне провадження за статтею "терористичний акт, що призвів до загибелі людей".
  • Деякі журналісти назвали ім’я зловмисника – Дмитро Васильченков. За їх даними, він колишній військовослужбовець Збройних сил України, служив до 2004 року в Донецькій області (254-а мотострілецька дивізія, батальйон забезпечення), потім пішов у запас. Після 2022 року знову проходив службу в українській армії.
  • Відділ OSINT Торонтського телебачення стверджує, що зловмисник у 2015-2017 роках жив у Росії, пізніше повернувся в Україну, однак мав антиукраїнські погляди. 
  • До кримінальної відповідальності притягався в 2023 році у справі про тілесні ушкодження – начебто влаштував бійку у столичному супермаркеті. Проте у 2024 році суд звільнив його від відповідальності після примирення з потерпілим.
