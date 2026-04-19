Росіяни завдали авіаударів по селу Балабине на Запоріжжі, є поранені

Уранці 19 квітня російські окупанти атакували КАБами селище Балабине Запорізької області. Відомо про поранених.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Постраждали три жінки 59, 63 та 85 років. Після надання медиками першої допомоги, всі лікуються амбулаторно", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, автівки, гаражі.