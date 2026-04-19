Росіяни завдали авіаударів по селу Балабине на Запоріжжі, є поранені

Уранці 19 квітня російські окупанти атакували КАБами селище Балабине Запорізької області. Відомо про поранених.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Постраждали три жінки 59, 63 та 85 років. Після надання медиками першої допомоги, всі лікуються амбулаторно", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, автівки, гаражі.
- Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю постраждала одна людина, росіяни упродовж доби завдали 756 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.