Суспільство / Війна

Росіяни завдали авіаударів по селу Балабине на Запоріжжі, є поранені

Постраждали три жінки.

Наслдіки російської атаки у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Уранці 19 квітня російські окупанти атакували КАБами селище Балабине Запорізької області. Відомо про поранених.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Постраждали три жінки 59, 63 та 85 років. Після надання медиками першої допомоги, всі лікуються амбулаторно", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, автівки, гаражі. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies