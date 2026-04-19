Бійці Сил безпілотних систем ЗСУ вперше у світі збили "Шахед" дроном-перехоплювачем із надводної платформи.

Про це розповіли у СБС в Телеграмі.

"Оператори дивізіону безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем виконує бойові завдання в морській операційній зоні. Саме цей підрозділ здійснив результативне перехоплення ударного БпЛА типу Shahed дроном-перехоплювачем, запущеним із безпілотної надводної платформи", – ідеться у повідомленні.

У Сили безпілотних систем наголошують, це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей.

Застосування надводних носіїв для розгортання дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і формує додатковий ешелон захисту українських міст.

Як повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, протягом 1 по 19 квітня пілотами наземних екіпажів винищувачів угруповання СБС знищено 4465 повітряних цілей противника (крила-розвідники, крила-камікадзе, ударні крила багаторазового використання та баражуючі боєприпаси), в т.ч. 671 одиниця шахедів та гербер.