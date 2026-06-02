Від неонуару до драконів: 8 серіалів червня

Літо на стримінгових сервісах розпочинається низкою прем’єр нових шоу та продовженнями популярних серіалів. Римейк класичного Скорсезе, дракони зі всесвіту “Гри престолів”, спецагент Майкл Фассбендер, детектив Колін Фаррелл – серіали червня пропонують жанрове розмаїття від трилерів до аніме. Ми зібрали добірку найцікавіших шоу, за якими варто слідкувати цього місяця.

Свідок

Коли: 4 червня

Де: Netflix

Червень розпочинає класичний британський кримінальний трилер у форматі мінісеріалу, заснованого на реальних подіях. В основі сюжету – історія смерті Рейчел Ніккел у 1992 році. Жінка стала жертвою серійного вбивці Роберта Неппера, однак спершу за цей злочин засудили невинного чоловіка. Серіал сконцентрується на постаті єдиного свідка злочину – дворічного сина Рейчел, з яким вона гуляла в парку в момент нападу.

Судячий з трейлера, глядачів очікує прохолодна британська атмосфера психологічного тиску, сімейної драми та детективного розслідування в лаконічних трьох серіях – все, як люблять в Туманному Альбіоні.

Мис страху

Коли: 5 червня

Де: AppleTV

На початку 1990-х Мартін Скорсезе мав знімати “Список Шиндлера”, однак зрештою передав цю почесть Стівену Спілбергу. Натомість Спілберг віддав Скорсезе можливість здійснити його давню мрію – зняти римейк фільму про серійного вбивцю, що переслідує адвоката, який запроторив його за грати. Так з’явився “Мис страху” з Робертом Де Ніро. До слова, для цієї ролі останній спеціально зіпсував собі зуби, а потім довго і дорого їх лікував.

Минуло 35 років, і яблучний стримінг дає старій історії нове серіальне життя з повною повагою до першоджерела. За це відповідає сам Скорсезе на пару зі Спілбергом, уже в якості продюсерів шоу. На головну роль замість Де Ніро покликали цілком достойну заміну – Хав’єра Бардема. Творці обіцяють зловісно-напружену історію, яка водитиме глядача простором патологічного безумства та невпинних переслідувань.

Я тебе знайду

Коли: 18 червня

Де: Netflix

Після успішних шоу “Незнайомець”, “Обдури мене раз” та “Втеча”, майстер детективного жанру Гарлен Кобен продовжує співпрацю з Netflix у сфері серіальних адаптацій власних романів.

У новій кримінальній драмі в центрі сюжету опиняється батько, несправедливо засуджений за вбивство сина. Коли він дізнається, що син насправді живий, розпочинається розслідування, яке з кожною серією затягує все глибше – і до фінального епізоду справжні мотиви і справжні винуватці лишаються в тіні.

Вісім серій розкішного кримінального детективу для тих, хто цінує жанр без компромісів.

Шугар (2 сезон)

Коли: 19 червня

Де: AppleTV

Фінал першого сезону неонуара про детектива-синефіла спровокував купу суперечок – чи потрібно саме таким чином розкручувати сюжетну арку Коліна Фаррелла?

Другий сезон повертає детектива Шугара до Лос-Анджелеса з новою справою: він шукає старшого брата молодого боксера, що подає надії, – і паралельно продовжує розслідування зникнення сестри з першого сезону. Боксерський троп – класика нуару від «Золотого хлопця» до «Міста гріхів» – виглядає органічно для серіалу, що свідомо грає з жанровими кліше.

Усього в серіалі вісім серій, фінал – 7 серпня.Яблучний сервіс досі не розкриває всіх карт щодо, але можна сподіватися, що продовження нарешті поставить крапку в питанні, яке досі не дає спокою фанатам першого сезону.

Дім дракона (3 сезон)

Коли: 21 червня

Де: НВО Мах

Новий сезон приквела “Гри престолів” базується на романі “Вогонь та кров” Джорджа Мартіна та продовжує історію роду Таргарієнів.

Третя частина стартує з того, чим мала закінчитися друга – з масштабної морської битви, зйомки якої відклали через страйк сценаристів. Шоуранер Раян Кондал називає її «найшаленішим епізодом телебачення, який коли-небудь знімали». Громадянська війна між «чорними» Реніри і «зеленими» Алісент нарешті переходить у відкриту бійню з вогнедишними драконами і масовими жертвами. Основний каст повертається в повному складі, серед новачків – Джеймс Нортон у ролі Ормунда Хайтауера, командувача арміями «зелених».

Новий “Дім дракона” обіцяє більше змов, більше битв, і найголовніше – більше драконів.

Агентство (2 сезон)

Коли: 21 червня

Де: Paramount

Шпигунський серіал з Майклом Фассбендером в головній ролі конкурує зі своїм “батьком” – французьким “Бюро легенд” Еріка Рошана, де одну з ролей виконав український актор Олексій Горбунов.

Перший сезон “Агентства” розгортав сюжетну арку російсько-української війни та дав змогу засвітитися в шоу Олександру Рудинському. Новий сезон цієї шпигунської саги вже не стосується України, але так само насичений перестрілками, саспенсом та підкилимними іграми розвідок. А Фассбендер, посеред всього гармидеру, і надалі шукатиме кохану жінку.

Аватар: Останній захисник (2 сезон)

Коли: 25 червня

Де: Netflix

Netflix з перемінним успіхом продовжує освоювати ниву адаптації культових аніме під ігрові серіали. Спроба з Аватаром стала не найгіршим експериментом, тож шоу отримало другий сезон.

Після гіркувато-солодкої перемоги і порятунку Північного племені від вторгнення Вогняної нації Анг, Катара і Сокка вирушають у нову місію – переконати невловимого Короля Землі об'єднатися проти спільного ворога. Протистояння з принцом Зуко триває, але у другому сезоні на передній план виходить Азула, яка опановує блискавку.

Творці відчутно покращили спецефекти та надали серіалу масштабності. Але чи вдасться їм передати дух першоджерела, чи серіал залишиться черговим косплей-шоу – про це дізнаємося наприкінці червня.

Ведмідь

Коли: 25 червня

Де: Hulu

Фото: hollywoodreporter.com Кадр з серіалу 'Ведмідь', 5 сезон

Величезна кулінарна історія добігає кінця: п’ятий сезон “Ведмедя” стане фінальним.

Наприкінці червня глядачі отримують чергову порцію конфліктів та драм, що відбуваються на кухні невеликої закусочної, яку шефкухар Кармен Берзатто намагається привести до зірки Мішлен. Фінальний сезон визначить, чи вартий цей заклад головної відзнаки ресторанного бізнесу.

За чотири сезони серіал здобув 21 премію «Еммі» та п'ять «Золотих глобусів» – рекордний результат для дебютного шоу. Усі вісім епізодів фінального сезону вийдуть одночасно.