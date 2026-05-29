Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
“Гру в перевдягання” Артема Чеха видадуть німецькою

Книга вийде у видавництві Klett-Cotta

Обкладинка німецького видання "Гри в перевдягання"
Фото: Klett-Cotta

Автобіографічну книгу письменника і військовослужбовця Артема Чеха “Гра в перевдягання” готують для виходу для німецькомовної аудиторії. В перекладі, над яким працюють Александер Кратохвіл та Марія Вайсенбек, книга матиме назву “Musik für einen Soldaten” (“Музика для солдата”).

Александер Кратохвіл народився у Мюнхені 1965 року, перекладає з української та чеської мов. За переклад роману “Амадока” разом із Софією Андрухович та співперекладачкою Марією Вайсенбек він отримав Міжнародну премію Германа Гессе 2024 року. Він також співпрацював з Вайсенбек над перекладом “Точки нуль” Артема Чеха.

Марія Вайсенбек народилася у Відні 1980 року, перекладає з української та білоруської мов. За переклад роману "Амадока" вона отримала Міжнародну премію Германа Гессе 2024 року разом із Софією Андрухович та співперекладачем Александром Кратохвілом. Вона також співпрацювала з ним над перекладом “Точки нуль” Артема Чеха.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
