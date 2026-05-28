Ірина Шувалова представить двомовну поетичну збірку в Норвегії

Книжка вийшла в 2025 році у видавництві Aschehoug.

"Ingen planer om å bli / Не маючи наміру зостатися" – двомовна збірка, над перекладами з української для якої працювали Марте Хуке та Ірина Сабор.

В період з 30 травня по 5 червня заплановано кілька подій, зокрема презентація в Осло та на Норвезькому фестивалі літератури.

“Вірші з “Не маючи наміру зостатися” описують зустріч людини з певним місцем чуттєво, меланхолійно й радісно – як гострі миті і як спогади, як стани одночасно вічні і минущі, – говориться на сайті видавництва. – Міфи античності та слов'янський фольклор звучать у модерністських ритмах, переповнених образами тварин і рослин, помахами крил перелітних птахів і легким дотиком даосизму”.