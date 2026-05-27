Олександр Михед і Тамара Горіха Зерня представлять Україну на літфесті у Братиславі

Автор(к)и візьмуть участь у фестивалі The BRaK Festival

Програма Українського інституту на фестивалі в Братиславі
Фото: facebook.com/UkrainianInstitute

The BRaK Festival – одна з ключових літературних подій Братислави, що відбувається вже 13 років поспіль. Цього разу вже вдруге місцева аудиторія матиме змогу зустрітись із українськими авторами, повідомляє Український інститут.

28 травня відбудеться подія “Мужність, солідарність та повсякдення в романі Тамари Дуди (Горіха Зерня) “Доця””. Роман, за який авторка отримала Національну премію імені Тараса Шевченка вийшов у словацькому перекладі Вероніки Ґолдінякової у видавництві Dajama. У події також візьме участь словацький письменник Міхал Гвроецький, який активно підтримує Україну. 

На 30 травня запланована публічна дискусія навколо книги “Позивний для Йоа. Хроніки вторгнення” за участі її автора Олександра Михеда. Книжка вийшла у словацькому перекладі Вероніки Ґолдінякової у видавництві Absynt. У події також візьме участь словацька радіоведуча Андреа Макішова Воларова. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
