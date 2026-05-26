Jam Factory у Львові покаже виставку 26 мистецьких груп з різних міст України

13 червня о 18:00 Jam Factory Art Center у Львові відкриє виставку «ВСЕ НОРМАЛЬНО))» про самоорганізовані мистецькі ініціативи в Україні з 2014 року до сьогодні. Про це повідомила пресслужба інституції.

Починаючи з 2014 року самоорганізація стала не лише способом культурного виробництва, а й механізмом швидкого реагування: такі спільноти діють швидше за інституції, працюють із чутливими темами й створюють горизонтальні зв'язки там, де офіційні структури виявляються занадто повільними або недієздатними.

У виставці візьмуть участь 26 мистецьких ініціатив з різних міст України: Балконна галерея, Висока Кімната, Галерея «Гангрена», Гарелея Неотодреш, Генераторна кімната, Дніпростір, Самоорганізовані ініціативи зі збереження монументального мистецтва, Квартира 14, Культура Медіальна, Кручі, Лендарт симпозіум «Простір Покордоння», Міжкімнатний простір, Нагірна 22, Назва Змінна/Variable Name, Піч, Платформа Тю, Проникнення, Сквот «Автономія», Творче нежить, Тотем, Хлібзавод, Bunker 2.0, Depot 12_59, Instytut avtomatyky, Noch, Open Place.

Кураторська група – Настя Хлестова, Антон Ткаченко, Анастасія Шергіна, Ігор Тимощук. За словами кураторів, виставка «ВСЕ НОРМАЛЬНО))» – це «спроба подивитися на самоорганізацію не як на героїчний виняток, а як на базовий режим існування сучасного українського мистецького середовища». Виставка організована навколо двох вимірів — часу і простору. «Час» фіксує появу, трансформацію та зникнення незалежних мистецьких ініціатив; «простір» показує, як ініціативи з різних регіонів України продовжують існувати зараз – у підвалах, ангарах, внутрішніх двориках, нефункціональних приміщеннях або взагалі без постійного місця.

Виставка триватиме до 9 серпня 2026 року.

