У Львові 21-річного наркозбувача з Донеччини засуджено до 9 років ув’язнення

Раніше він вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини. 

Прокурори Франківської окружної прокуратури міста Львова довели в суді вину 21-річного чоловіка у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин з метою збуту, в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. 

Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До того ж раніше він вже притягувався до відповідальності за злочин у сфері незаконного обігу наркотиків.

Доведено, що чоловік приїхав з Донецької області та тимчасово проживав у Львові. Через «Telegram» він влаштувався «кур’єром-закладником» до інтернет-магазину з продажу наркотиків.

Його обов’язком було отримувати партії психотропу, фасувати на дози та залишати «закладки» на території міста.

За кожний облаштований сховок від отримував оплату від 100 до 150 грн.

Так, у березні цього року обвинувачений вчергове замовив для продажу та віднайшов за координатами «майстер-клад» із PVP.

Проте збути його чоловікові не вдалось - правоохоронці відразу затримали його поблизу Стрийського парку у порядку ст. 208 КПК України.

Під час огляду у нього вилучили зіп-пакет із PVP масою понад 40 грамів.

Крім цього, під час обшуку у помешканні обвинуваченого правоохоронці виявили та вилучили ще майже 2 грами PVP, психотропну речовину мефедрон, електронні ваги, магніти для кріплення «закладок», ізоляційну стрічку та інші речові докази.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

