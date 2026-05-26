Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: Росія є світовим лідером за кількістю видалених додатків із App Store

За останній рік на вимогу “Роскомнадзору” з російського сегмента магазину було вилучено 1213 додатків. 

ЦПД: Росія є світовим лідером за кількістю видалених додатків із App Store
Значна частина видалених застосунків – це VPN-сервіси та інструменти для обходу блокувань
Фото: EPA/UPG

Росія вийшла у світові лідери за кількістю видалених додатків із App Store, впевнено опускаючи цифрову “залізну завісу”.

Про це повідомляє у Центрі протидії дезінформації.

Тільки за останній рік на вимогу “Роскомнадзору” з російського сегмента магазину було вилучено 1213 додатків. 

“Динаміка блокувань чітко демонструє, як російська репресивна машина перетворила цензуру на конвеєр. До прикладу, у 2022 році було видалено всього сім додатків, а у 2023 – 12, і тепер цей процес набув безпрецедентних масштабів”, – зазначили у ЦПД. 

Значна частина видалених застосунків – це VPN-сервіси та інструменти для обходу блокувань. Кремль планомірно знищує останню можливість росіян безпечно відвідувати вільні ресурси, зберігати конфіденційність та користуватися закордонними платформами.

“Влада РФ взяла курс на тотальний контроль за цифровим середовищем, позбавляючи російський інтернет останніх залишків свободи. Кремль послідовно будує ізольовану систему, де замість глобальних технологій користувачам залишать лише державну пропаганду та жорстку цензуру”, – додали у Центрі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies