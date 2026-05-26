ЦПД: Росія є світовим лідером за кількістю видалених додатків із App Store

Росія вийшла у світові лідери за кількістю видалених додатків із App Store, впевнено опускаючи цифрову “залізну завісу”.

Про це повідомляє у Центрі протидії дезінформації.

Тільки за останній рік на вимогу “Роскомнадзору” з російського сегмента магазину було вилучено 1213 додатків.

“Динаміка блокувань чітко демонструє, як російська репресивна машина перетворила цензуру на конвеєр. До прикладу, у 2022 році було видалено всього сім додатків, а у 2023 – 12, і тепер цей процес набув безпрецедентних масштабів”, – зазначили у ЦПД.

Значна частина видалених застосунків – це VPN-сервіси та інструменти для обходу блокувань. Кремль планомірно знищує останню можливість росіян безпечно відвідувати вільні ресурси, зберігати конфіденційність та користуватися закордонними платформами.

“Влада РФ взяла курс на тотальний контроль за цифровим середовищем, позбавляючи російський інтернет останніх залишків свободи. Кремль послідовно будує ізольовану систему, де замість глобальних технологій користувачам залишать лише державну пропаганду та жорстку цензуру”, – додали у Центрі.