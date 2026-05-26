Затримали продавчиню, яка наводила російські ракети на Краматорському напрямку

У Донецькій області затримали продавчиню, яку підозрюють у роботі на ФСБ та корегуванні російських обстрілів Краматорська і Малотаранівки.

Як повідомила СБУ, жінка завуальовано випитувала у відвідувачів магазину інформацію про місця дислокації Сил оборони у прифронтових населених пунктах. Також вона намагалась уточнювати отримані дані у свого сина – військового ЗСУ.

Співробітники СБУ розкрили плани росіян і завчасно затримали агентку. Таокж убезпечили локації Сил оборони в зоні розвідактивності ФСБ.

Під час обшуку в жінки знайшли смартфон з анонімним чатом у месенджері, де вона координувала свої дії з російським спецслужбістом. Продавчиня потрапила до його уваги в одному з телеграм-каналів, де виступала на підтримку кремлівського режиму.

Згодом росіянин завербував її під виглядом близьких стосунків і навіть обіцяв приїхати до неї у разі захоплення регіону.Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.