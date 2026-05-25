Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала російську коригувальницю у Лимані та ліквідувала ворожого бойовика

Російський військовий з позивним “Шаман” проник на територію Лимана для розвідки позицій Сил оборони у прифронтовій громаді.

Жінка переховувала російського військового у себе вдома

Служба безпеки затримала на Донеччині російську агентку та ліквідувала бойовика Росії, якого вона переховувала у власному помешканні.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Під час спецоперації з викриття ворожого осередку росіянин чинив збройний спротив, унаслідок чого був знищений українськими воїнами.

Як з’ясувало розслідування, російський військовий з позивним “Шаман” проник на територію Лимана для розвідки позицій Сил оборони у прифронтовій громаді. Там він встановив зв’язок з місцевою безробітною, яка у подальшому переховувала його у своєму будинку.

Далі він залучив жінку до коригування ворожого вогню по українських військах на території Лимана та його околицях. Для цього фігурантка під виглядом прогулянок обходила місцевість та розвідувала місця базування Сил оборони.

Потім вона передавала геолокації потенційних “цілей” російському бойовику, який по рації доповідав своєму командуванню координати для обстрілу.

За матеріалами справи, “Шаман” проходив службу у складі 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу країни-агресора.

Співробітники СБУ завчасно задокументували розвідактивність ворожої “пари” і провели заходи з убезпечення позицій оборонців Лимана.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

