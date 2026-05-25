Від учорашнього вечора ворог атакував Чернігів безпілотниками, унаслідок є пошкодження та поранені.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Пошкоджено приватний будинок. До медиків звернулися дві жінки – 39 та 44 років.
Уранці через удар БпЛА загорілася господарська будівля. Ще один дрон упав біля приватного подвірʼя.
У Корюківці біля приватної оселі загорілися дрова – також унаслідок удару дроном. “Молнія” вдарила по селу Сновської громади на Корюківщині, де пошкоджене житло.
Окрім того, FPV-дрон вдарив по Семенівці, пошкоджені легковик та оселя.
У селах Новгород-Сіверської і Ріпкинської громад через дронові атаки горіла суха трава.