Суспільство / Війна

Від учорашнього вечора ворог атакував Чернігів дронами, є поранені

Пошкоджено будинки та автомобілі.

Наслідки обстрілів Чернігівщини

Від учорашнього вечора ворог атакував Чернігів безпілотниками, унаслідок є пошкодження та поранені.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Пошкоджено приватний будинок. До медиків звернулися дві жінки – 39 та 44 років. 

Уранці через удар БпЛА загорілася господарська будівля. Ще один дрон упав біля приватного подвірʼя.

У Корюківці біля приватної оселі загорілися дрова – також унаслідок удару дроном. “Молнія” вдарила по селу Сновської громади на Корюківщині, де пошкоджене житло.

Окрім того, FPV-дрон вдарив по Семенівці, пошкоджені легковик та оселя.

У селах Новгород-Сіверської і Ріпкинської громад через дронові атаки горіла суха трава.

Фото: Чергінівська ОВА

